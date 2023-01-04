Брежнева сняла обручальное кольцо и заявила: «Оставила в прошлом, попрощалась»

Кроме того, все настойчивее звучат слухи о разладе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Их давно не видели вместе, из аккаунтов певицы пропали все совместные снимки с мужем, да и посты артистки в последние месяцы полны намеков и страданий.

Ну и вишенкой на торте стал тот факт, что с безымянного пальца Брежневой пропало обручальное кольцо. После этого Вера Брежнева сделала заявление, которое люди вновь сочли очередным намеком на ее разрыв с супругом.