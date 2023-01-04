«Старая бабка! Никто на тебе не женится!»: Бузова получила жесткую оплеуху от Цой

Напомним, блондинка была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак со скандалом распался, детей у пары не было. Дальнейшие романы были для Бузовой также безрадостными.

Анита Цой считает, что Ольга Бузова, чувствуя успех у публики, слишком увлеклась своей работой, она буквально не может остановиться. И для артиста это хорошо, потому что поклонники моментально могут забыть своего кумира. Однако экс-ведущей не стоит забывать о себе как о женщине, ведь бабий век короток.

«Оля, слушай меня, в сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!» - процитировало издание МК.ru жесткие слова певицы.

Суд по всему, Анита Цой решила своей резкостью дать Ольге Бузовой стимул для развития личной жизни.