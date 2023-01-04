44-летняя Климова в платье невесты приняла поздравления поклонников: нежная, юная, хрупкая

44-летняя Екатерина Климова вызвала бурю вопросов своим видом, появившись в соцсетях в образе невесты. Артистка примерила белое платье и покружилась на камеру.

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Публика, которая уже несколько лет ждет, что их любимица найдет счастье в личной жизни, тут же обрадовалась. Фолловеры решили, что актриса собралась замуж.

Но звезда просто в таком наряде решила поздравить почитателей с предстоящими праздниками, пожелав им добра и надежду на светлое будущее.