Знойная красотка: Оксана Самойлова показала своих упругих «близняшек» в кожаном топе

Блогер Оксана Самойлова напомнила своим поклонникам, что она не только многодетная мать, но и соблазнительная женщина.
Самойлова собралась на ужин вместе с мужем Джиганом и его друзьями. Для похода в ресторан Оксана составила по-настоящему «горячий» лук.
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Жена шоумена Джигана облачилась в атласные брюки карго цвета хаки. Защипы по бокам украсили изделие. В дополнение к брюкам Оксана выбрала топ из кожи, который только слегка прикрывал сочный бюст брюнетки.
Завершила образ Самойлова чокером с массивным камнем и кожаной сумочкой.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети
Напомним, ранее выдающейся грудью похвасталась другая блогер Валя Карнавал.