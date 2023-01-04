Знойная красотка: Оксана Самойлова показала своих упругих «близняшек» в кожаном топе

Блогер Оксана Самойлова напомнила своим поклонникам, что она не только многодетная мать, но и соблазнительная женщина.

Самойлова собралась на ужин вместе с мужем Джиганом и его друзьями. Для похода в ресторан Оксана составила по-настоящему «горячий» лук.

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Жена шоумена Джигана облачилась в атласные брюки карго цвета хаки. Защипы по бокам украсили изделие. В дополнение к брюкам Оксана выбрала топ из кожи, который только слегка прикрывал сочный бюст брюнетки.

Завершила образ Самойлова чокером с массивным камнем и кожаной сумочкой.