Аппетитная Барби: Валя Карнавал с трудом поместила сочные «дыньки» в бикини

Исполнительница Валя Карнавал разместила в своих социальных сетях очередной сногсшибательный снимок.
Будущая жена Саши Стоуна нарядилась в купальник цвета фуксии и продемонстрировала прелести своей фигуры. Несмотря на недавнее преображение и потерю лишних килограммов, Валя осталась обладательницей сочных форм.
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Карнавал похвасталась выдающимся бюстом, который едва сдерживал атласный лиф.
Валя карнавал в купальнике. Фото: соцсети
Карнавал показала изящные ножки и тонкую талию, при этом Валя не скрыла лицо без макияжа.
«Отпуск начинается», – подписала «горячий» снимок артистка.
Напомним, недавно другая певица похвасталась подтянутым телом. Настасья Самбурская смело оголила спелый «орех».