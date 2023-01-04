Аппетитная Барби: Валя Карнавал с трудом поместила сочные «дыньки» в бикини

Исполнительница Валя Карнавал разместила в своих социальных сетях очередной сногсшибательный снимок.

Будущая жена Саши Стоуна нарядилась в купальник цвета фуксии и продемонстрировала прелести своей фигуры. Несмотря на недавнее преображение и потерю лишних килограммов, Валя осталась обладательницей сочных форм.

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Карнавал похвасталась выдающимся бюстом, который едва сдерживал атласный лиф.