Аппетитная Барби: Валя Карнавал с трудом поместила сочные «дыньки» в бикини

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети 

Блогер запечатлелась на отдыхе.

Исполнительница Валя Карнавал разместила в своих социальных сетях очередной сногсшибательный снимок.

Будущая жена Саши Стоуна нарядилась в купальник цвета фуксии и продемонстрировала прелести своей фигуры. Несмотря на недавнее преображение и потерю лишних килограммов, Валя осталась обладательницей сочных форм.

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Карнавал похвасталась выдающимся бюстом, который едва сдерживал атласный лиф. 

Валя карнавал в купальнике. Фото: соцсети 

Карнавал показала изящные ножки и тонкую талию, при этом Валя не скрыла лицо без макияжа.

«Отпуск начинается», – подписала «горячий» снимок артистка.

Напомним, недавно другая певица похвасталась подтянутым телом. Настасья Самбурская смело оголила спелый «орех».

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