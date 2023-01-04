Как мама, сверкала: Кристина Асмус показала повзрослевшую красавицу-дочь Гарика Харламова

Кристина Асмус с дочерью Анастасией и бывшим мужем Гариком Харламовым

Кристина Асмус с дочерью Анастасией и бывшим мужем Гариком Харламовым. Фото: соцсети 

Артистка поделилась кадрами с праздничной вечеринки в честь Нового года.

Исполнительница главной роли в сериале «Интерны» Кристина Асмус рассказала, где встретила Новый год.

Артистка призналась, что дочь уговорила ее второй раз отправиться в Дубай ради праздника.

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«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей», – заявила Асмус.

К слову, Кристина поделилась фотографиями с праздничной ночи. Асмус в атласом платье позировала рядом с повзрослевший дочерью. Анастасия взяла идею для макияжа у своей мамы и нанесла блестки на лицо.

Кристина Асмус с дочерью. Фото: соцсети 

«Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», – похвасталась актриса в своем микроблоге.

Напомним, ранее своей подросшей дочкой похвастались Лиана и Арсений Шульгины. Для двухлетней наследницы знаменитости организовали масштабную вечеринку

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