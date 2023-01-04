«Не хотела в это верить»: Наташа Королева призналась, что астролог предсказала ее развод с Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева рассказала, как ходила к эксперту по гороскопам спасать брак с композитором Игорем Николаевым.

После размолвок с Николаевым, Королева отправилась на сеанс к астрологу. Однако там исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» ожидало печальное предсказание:

«Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу – это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось».