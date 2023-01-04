«Не хотела в это верить»: Наташа Королева призналась, что астролог предсказала ее развод с Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева рассказала, как ходила к эксперту по гороскопам спасать брак с композитором Игорем Николаевым.
После размолвок с Николаевым, Королева отправилась на сеанс к астрологу. Однако там исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» ожидало печальное предсказание:
«Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу – это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось».
«Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть», – призналась Королева в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Напомним, ранее стало известно о разлуке Королевой и ее второго мужа Тарзана.