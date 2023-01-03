Весь в папу: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые показала лицо сына – натуральный блондин с вихрами

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска после ухода с проекта эмигрировала в США. В Америке она встретила любимого мужчину и родила сына Семена. Малышу уже полтора года, и Оксана Ряска решила, что пришло время показать поклонникам его личико.

В микроблоге Оксана Ряска поделилась снимком, на котором запечатлела, как ее муж играет с малышом Семеном, усадив мальчика к себе на колени.

В кадре виден профиль сына Оксаны Ряски, его белокурые вихрастые волосы.

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