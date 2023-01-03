«Умерьте свой комсомольский задор»: Собчак встала на защиту оскандалившихся в Дубае Газманова и Меладзе

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак призвала прекратить травлю известных исполнителей Олега Газманова и Валерия Меладзе.

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак в телеграм-канале высказалась в защиту двух оскандалившихся в новогодние праздники известных исполнителей Олега Газманова и Валерия Меладзе.

Оба выступали в Дубае, и обоих провоцировали на высказывание своей позиции по поводу происходящего в мире. И если Валерий Меладзе дал понять, по какую сторону баррикад находится он, то Олег Газманов комментировать что-либо отказался. Травлю в Сети объявили и тому, и другому.

Ксения Собчак попыталась трезво взглянуть на ситуацию и потребовала отстать от обоих знаменитостей.

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«Побуду немного адвокатом дьявола (моя любимая роль): а что он должен был делать? Его позиция известна. Но он в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, на водопое, люди устали за год и хотят отдохнуть. Что он должен был сделать, будучи в гостях? Отстаньте от людей, что от Газманова, что от Меладзе, умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь», - написала в телеграм-канале Ксения Собчак.

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