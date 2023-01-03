Старший в парке, младшие в цветных алясках: Юлия Салибекова показала троих подросших сыновей от бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова встречала Новый год вместе с сыновьями, сестрой-близнецом Катей Колисниченко и ее наследником. Ради этого Юлия Салибекова вместе с тремя детьми приехала на машине из Москвы в Санкт-Петербург.

Юлия Салибекова отважилась на столь дальнюю поездку одна впервые в жизни - летом прошлого года она получила права, и рискнула ехать по трассе одна с сыновьями.

В микроблоге она поделилась кадром, который сделала во время прогулки с Роланом, Эльдаром и Багратом. Старшего сына Юлия Салибекова облачила в синюю парку, а двух младших сыновей - в желтые аляски с капюшонами, отделанными мехом.

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