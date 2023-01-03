Работает в театре, ее доход 300 тысяч рублей в месяц: в «Ленкоме» опровергли увольнение Александры Захаровой

Актер и блогер Стас Садальский на днях дал интервью Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Во время беседы Стас Садальский высказался по поводу ситуации в театре «Ленком», из которого, как он выразился, «выперли» дочь покойного режиссера Марка Захарова Александру Захарову.
Возмутился Стас Садальский и тем, что Александру Захарову убрали из спектакля «Женитьба», где она играла роль невесты Агафьи Тихоновны.
В театре информацию об увольнении Захаровой опровергли, назвав ее фейком, а Стасу Садальскому пригрозили судом.
«Официально заявляем, что народная артистка РФ Александра Марковна Захарова является штатным сотрудником, актрисой театра «Ленком Марка Захарова». Ее средняя зарплата составляет 158 000 руб. в месяц. Она продолжает играть в спектаклях театра», - прокомментировали Teleprogramma.pro в пресс-службе театра.
Вместе с тем, пресс-служба «Ленкома Марка Захарова» подтвердила, что Александра Захарова больше не задействована в постановке по произведению Гоголя.
«К сожалению, роль Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба» Александра Марковна Захарова действительно с нынешнего сезона не играет. На седьмом десятке играть невесту, даже в гоголевской пьесе, не очень ловко. Зачем обманывать зрителей? Разве что уподобляться Садальскому и компании. Но это не «по-ленкомовски», - отметили в пресс-службе театра.
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Опроверг увольнение из театра Александры Захаровой и директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он озвучил доходы Александры Захаровой, заявив, что актриса получает в театре зарплату, все положенные надбавки и авторские отчисления.
«Александру Марковну никто не увольнял. Она работает в театре, играет в двух спектаклях, - рассказал Марк Варшавер. – У нее приличная зарплата: в среднем за прошлый год – 158 тысяч в месяц (это оклад в 135 тысяч плюс доплата за каждый сыгранный спектакль). Кроме того, она получает от государства пенсию и 30 тысяч (ежемесячная надбавка) за звание Народной артистки. Плюс театр ей перечисляет авторские за спектакль «Ва-банк» Марка Захарова. На этот спектакль были оформлены авторские права, которые унаследовала Александра Марковна. Театр выплачивает ей 125 тысяч рублей – за каждый сыгранный «Ва-банк». Это 10% от валового сбора. Этому спектаклю уже 19 лет, поэтому он идет обычно раз в месяц (если два раза в месяц, отчисления удваиваются). Думаю, Александра Марковна суммарно получает более 300 тысяч рублей в месяц. Говорить о том, что ее выгнали, что она бедствует, что осталась без средств к существованию, некрасиво и подло».