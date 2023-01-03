Работает в театре, ее доход 300 тысяч рублей в месяц: в «Ленкоме» опровергли увольнение Александры Захаровой

Актер и блогер Стас Садальский на днях дал интервью Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Во время беседы Стас Садальский высказался по поводу ситуации в театре «Ленком», из которого, как он выразился, «выперли» дочь покойного режиссера Марка Захарова Александру Захарову.

Возмутился Стас Садальский и тем, что Александру Захарову убрали из спектакля «Женитьба», где она играла роль невесты Агафьи Тихоновны.

В театре информацию об увольнении Захаровой опровергли, назвав ее фейком, а Стасу Садальскому пригрозили судом.

«Официально заявляем, что народная артистка РФ Александра Марковна Захарова является штатным сотрудником, актрисой театра «Ленком Марка Захарова». Ее средняя зарплата составляет 158 000 руб. в месяц. Она продолжает играть в спектаклях театра», - прокомментировали Teleprogramma.pro в пресс-службе театра.

Вместе с тем, пресс-служба «Ленкома Марка Захарова» подтвердила, что Александра Захарова больше не задействована в постановке по произведению Гоголя.