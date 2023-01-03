Такая расслабленная: 67-летняя Лариса Долина обнажила стройные ножки, покрасовавшись в цветастых шортах на Мальдивах

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица Лариса Долина предстала на берегу океана.

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина новогодние каникулы проводит на Мальдивах в компании дочери и внучки.

На отдыхе 67-летняя дива решила похвастаться своим прекрасным внешним видом. Лариса Долина поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена позирующей на берегу океана.

Лариса Долина облачена в шортики и тунику с абстрактным принтом. Вокалистка смело обнажила стройные ноги.

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Лариса Долина в шортиках. Фото: соцсети

«Долгожданный отдых… Мальдивы», - подписала кадр Лариса Долина.

Поклонники тут же сделали комплименты Ларисе Долиной и признались ей в любви.

«Какая же вы красивая, слов не. Замечательного вам отдыха. Очень сильно люблю вас», «Какая же классная!», «Такая расслабленная, очаровательная, просто супер», - высказались в Сети.

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