Такая расслабленная: 67-летняя Лариса Долина обнажила стройные ножки, покрасовавшись в цветастых шортах на Мальдивах

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина новогодние каникулы проводит на Мальдивах в компании дочери и внучки.
На отдыхе 67-летняя дива решила похвастаться своим прекрасным внешним видом. Лариса Долина поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена позирующей на берегу океана.
Лариса Долина облачена в шортики и тунику с абстрактным принтом. Вокалистка смело обнажила стройные ноги.
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Лариса Долина в шортиках. Фото: соцсети
«Долгожданный отдых… Мальдивы», - подписала кадр Лариса Долина.
Поклонники тут же сделали комплименты Ларисе Долиной и признались ей в любви.
«Какая же вы красивая, слов не. Замечательного вам отдыха. Очень сильно люблю вас», «Какая же классная!», «Такая расслабленная, очаровательная, просто супер», - высказались в Сети.