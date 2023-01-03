Такая расслабленная: 67-летняя Лариса Долина обнажила стройные ножки, покрасовавшись в цветастых шортах на Мальдивах

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина новогодние каникулы проводит на Мальдивах в компании дочери и внучки.

На отдыхе 67-летняя дива решила похвастаться своим прекрасным внешним видом. Лариса Долина поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена позирующей на берегу океана.

Лариса Долина облачена в шортики и тунику с абстрактным принтом. Вокалистка смело обнажила стройные ноги.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».