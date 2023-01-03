Во всем блеске: Киркоров в переливающемся наряде предстал на публике

Поп-король Филипп Киркоров во всем блеске красуется в эти новогодние дни на сцене. Певец занят в музыкальной сказке «Ночь счастливых надежд».

Перед публикой Филипп Киркоров появился в красивом наряде. Но как выяснилось, в мюзикле он играет роль графа.

«2/01/2023 премьера музыкального спектакля для всей семьи «Ночь счастливых надежд», где я играю одну из главных ролей и исполняю песню «Лунный гость», - рассказал в микроблоге Филипп Киркоров.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».