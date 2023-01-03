Во всем блеске: Киркоров в переливающемся наряде предстал на публике

Поп-король Филипп Киркоров во всем блеске красуется в эти новогодние дни на сцене. Певец занят в музыкальной сказке «Ночь счастливых надежд».
Перед публикой Филипп Киркоров появился в красивом наряде. Но как выяснилось, в мюзикле он играет роль графа.
«2/01/2023 премьера музыкального спектакля для всей семьи «Ночь счастливых надежд», где я играю одну из главных ролей и исполняю песню «Лунный гость», - рассказал в микроблоге Филипп Киркоров.
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Филипп Киркоров. Фото: Анастасия Новикова/Teleprogramma.pro
«До 5 января состоятся показы этой новогодней истории, рассказывающей о счастливой семье, которая в преддверии Нового года спешит на праздник. По воле судьбы они оказываются в старинном особняке. Наступает ночь, и начинаются приключения!» - рассказал Филипп Киркоров о мюзикле в микроблоге.