Спит на мягких подушках, в обнимку с мамой: Орбакайте поделилась трогательным кадром с дочкой от Земцова

Певица и актриса Кристина Орбакайте старается все свободное время посвящать мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии, которые живут в Америке.
Кристина Орбакайте же довольно часто бывает в России - здесь у нее контракты, съемки в сериалах, выступления в театре и гастроли со своим шоу.
Но в эти дни Кристина Орбакайте свободна от профессиональных обязанностей. Звезда проводит время с семьей. В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась душевным фото, на котором предстала с дочкой Клавдией.
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Звездная мама и ее дочь запечатлены в кадре спящими. Клава обвивает рукой шею мамы, по которой очень соскучилась. Кристина Орбакайте тоже нежно прижала к себе Клавдию.
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: соцсети
«Снова вместе», - подписала кадр Кристина Орбакайте.