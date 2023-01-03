Спит на мягких подушках, в обнимку с мамой: Орбакайте поделилась трогательным кадром с дочкой от Земцова

Певица и актриса Кристина Орбакайте старается все свободное время посвящать мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии, которые живут в Америке.

Кристина Орбакайте же довольно часто бывает в России - здесь у нее контракты, съемки в сериалах, выступления в театре и гастроли со своим шоу.

Но в эти дни Кристина Орбакайте свободна от профессиональных обязанностей. Звезда проводит время с семьей. В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась душевным фото, на котором предстала с дочкой Клавдией.

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