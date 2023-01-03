«Неужели не хватает ума просто не вякать?»: Вика Цыганова смешала с грязью Лайму Вайкуле из-за «содержания Советского Союза»

Певица Вика Цыганова припомнила Лайме Вайкуле ее высказывание о том, что она в свое время содержала Советский Союз.

Цыганова дала понять, что слова живущей в Латвии Лаймы Вайкуле задели ее за живое. Она в довольно грубой манере поставила вокалистку на место.