«Невероятные, сказочные, особенные»: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала, как изменились ее дочери-близнецы

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина накануне, 2 января, отметила важное событие - ее дочерям-близнецам Авроре и Ариане исполнилось два года.
В микроблоге Алена Ашмарина поделилась снимками, на которых показала, как менялись Аврора и Ариана со временем.
«Нам 2 годика! Ура! Благодарю, благодарю, благодарю. Не каждому дается возможность испытать, что такое двойное счастье! А мне посчастливилось узнать! Когда я узнала, что я беременна двумя малышами, у меня тряслись руки и ноги! Описать это счастье невозможно, лишь назвать это даром или чудом! Хочу сегодня просто поблагодарить за моих прекрасных принцесс! Они чудесные, невероятные, такие сказочные, особенные! Как и любой ребенок для своих родителей! И я от всей своей души желаю им пройти счастливо этот путь, я всегда рядом и сделаю максимум и даже больше!» - написала Алена Ашмарина.
Одна из дочерей-близнецов Алены Ашмариной сразу после рождения и сейчас. Фото: соцсети
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Напомним, Алена Ашмарина рассталась с отцом дочерей-близнецов еще до их рождения. Молодой человек исчез, узнав, что Алена Ашмарина беременна. Но не так давно он вновь появился в ее жизни. Отношения у пары такие, что они собираются пожениться.
Вторая дочь-близнец Алены Ашмариной сразу после рождения и сейчас. Фото: соцсети
Стоит добавить, что помимо дочерей-близнецов у Алены Ашмариной еще две дочери - Патрисия и Алиса. Обе рождены от отношений с разными мужчинами.