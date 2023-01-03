«Невероятные, сказочные, особенные»: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала, как изменились ее дочери-близнецы

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Напомним, Алена Ашмарина рассталась с отцом дочерей-близнецов еще до их рождения. Молодой человек исчез, узнав, что Алена Ашмарина беременна. Но не так давно он вновь появился в ее жизни. Отношения у пары такие, что они собираются пожениться.