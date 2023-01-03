Превратилась в красавицу: похудевшая Саша Черно подчеркнула стройность в модном стеганом пальто без рукавов

Вернувшаяся не так давно вместе с мужем и сыном на проект «Дом-2» Саша Черно уже не раз признавалась, что на телестройке нарушает правила питания. Но между тем, сброшенные килограммы пока не возвращаются к Александре. Судя по фото в микроблоге, она все так же стройна, как и до прихода на проект.

Саша Черно сбросила несколько десятков килограммов, и не заметить это невозможно. В эти новогодние каникулы Саша Черно находится в родном городе - Павловом Посаде. Именно здесь она сделала фотографию, на которой с помощью стилистического приема вытянула фигуру.

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