Превратилась в красавицу: похудевшая Саша Черно подчеркнула стройность в модном стеганом пальто без рукавов

Вернувшаяся не так давно вместе с мужем и сыном на проект «Дом-2» Саша Черно уже не раз признавалась, что на телестройке нарушает правила питания. Но между тем, сброшенные килограммы пока не возвращаются к Александре. Судя по фото в микроблоге, она все так же стройна, как и до прихода на проект.
Саша Черно сбросила несколько десятков килограммов, и не заметить это невозможно. В эти новогодние каникулы Саша Черно находится в родном городе - Павловом Посаде. Именно здесь она сделала фотографию, на которой с помощью стилистического приема вытянула фигуру.
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Саша Черно для похода в ресторан облачилась в модное стеганое пальто без рукавов и надела брюки к нему в тон. За счет одного цвета Саша стала выглядеть еще стройнее. Поклонники Черно давно говорят, что она превратилась в красавицу, расставшись с лишним весом.
Саша Черно в стеганом пальто без рукавов. Фото: соцсети
«Этот город - самый лучший город на Земле», - подписала кадр Саша Черно.