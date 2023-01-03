«Когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке»: известная певица отомстила Пугачевой

Известная певица Вика Цыганова высказалась в адрес покинувших Россию артистов. Досталось от исполнительницы песни «Русская водка» и Алле Пугачевой.
Вика Цыганова назвала ее поведение в России притворством.
«Ладно бы просто уехали, но зачем плевать на страну, на зрителей, называя их холопами и рабами? Я считаю, что это бесстыдство. Значит, вся их предыдущая жизнь была притворством. Они же тут имели все. Та же Пугачева тратила миллионы на содержание своего особняка», - высказалась Вика Цыганова.
Вика Цыганова. Фото: соцсети
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Вика Цыганова дала понять, что ей есть, за что таить обиду на Аллу Пугачеву. Певицы хоть и были знакомы, но Алла Борисовна никогда не звала Цыганову на свои «Рождественские встречи».
«Я же с Пугачевой в свое время общалась. Убеждения у нас с ней никогда не совпадали. Поэтому, когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке и понимала, что меня другие люди поддерживают, не менее известные и талантливые», - добавила Вика Цыганова.
По материалам aif.ru.