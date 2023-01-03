«Когда все бежали на ее «Рождественские встречи», я стояла в сторонке»: известная певица отомстила Пугачевой

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Вика Цыганова дала понять, что ей есть, за что таить обиду на Аллу Пугачеву. Певицы хоть и были знакомы, но Алла Борисовна никогда не звала Цыганову на свои «Рождественские встречи».