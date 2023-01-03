«Моя задача - красиво прийти на похороны»: Водонаева высказала свое мнение по поводу курящих электронные сигареты

Телеведущая и модель Алена Водонаева в ироничной форме обсудила со своими подписчиками здоровье своей близкой подруги Натальи Гасанхановой.

Ее подруга не скрывает, что курит и курит действительно много, из-за чего Алена постоянно над ней подшучивает. Например, в последний раз модель заявила, что «когда Наташа умрет от рака легких», ее нужно будет кремировать с сигаретой во рту.

Заметив, что Гасанханова использует электронные сигареты, кто-то из подписчиков напомнил об опасности этого увлечения и спросил об отношении самой Алены к электронным сигаретам.

«Сначала я пару лет душнила. Теперь просто спрашиваю всех друзей, которые этот пластик курят: как их хоронить, что предпочитают? Легким - конец! Но все взрослые люди и сами решают, что им делать. Моя задача - красиво прийти на похороны и элегантно смахивать слезу черными перчатками», - пошутила Водонаева.

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