«Из солнечного Дубая»: Колян из «Реальных пацанов» после травли из-за Газманова вышел на связь

Актер Николай Наумов, известный по роли Коляна в сериале «Реальные пацаны», доказал, что находится, как минимум, не в Дубае, а как максимум - в России.
В соцсети, где ему объявили травлю из-за Олега Газманова, Николай Наумов разместил видеообращение, сделанное на фоне заснеженной территории. В кадре он обратился к россиянам и пожелал им радости.
«Россияне, родненькие, это я, Колян, из «солнечного Дубая». Желаю вам побольше радости, крепкого здоровья, чтобы вы как можно чаще оказывались рядом со своими родными и близкими. А всем нашим пацанам, кто сейчас на Украине, желаю вернуться домой с победой. Работайте, братья!» - сказал Николай Наумов.
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Напомним, травлю Николаю Наумову объявили после того, как в Сети появился ролик, на котором молодой человек, внешне похожий на актера, провоцировал певца Олега Газманова, заставляя высказаться по поводу ситуации в мире. Все происходило в Дубае, где в новогодние дни выступал Олег Газманов. Николай Наумов, плюс ко всему, еще и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь найти провокатора.