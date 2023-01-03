«Из солнечного Дубая»: Колян из «Реальных пацанов» после травли из-за Газманова вышел на связь

Актер Николай Наумов, известный по роли Коляна в сериале «Реальные пацаны», доказал, что находится, как минимум, не в Дубае, а как максимум - в России.

В соцсети, где ему объявили травлю из-за Олега Газманова, Николай Наумов разместил видеообращение, сделанное на фоне заснеженной территории. В кадре он обратился к россиянам и пожелал им радости.