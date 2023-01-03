«Чебурашка» бьет рекорды: новый фильм за три дня собрал в прокате почти 1 млрд рублей

«Чебурашка» очень понравился и детям, и родителям

«Чебурашка» появился в кинотеатрах 1 января. Фото: соцсети

Добрую семейную комедию посмотрели уже более 2,5 миллионов россиян.

Новый отечественный фильм «Чебурашка», в котором привычного крокодила Гену заменил садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша, с момента своего появления в кинотеатрах 1 января стал лидером и рекордсменом отечественного проката.

Согласно данным системы ЕАИС, всего за три дня проката фильм полностью окупил свое производство. На его создание было потрачено 850 миллионов рублей, но уже 3 января кассовые сборы смогли преодолеть эту отметку.

К моменту написания заметки (по состоянию на 15:30 по московскому времени, 3 января 2023 года) общая сумма, полученная от продажи билетов по всей стране, составляет уже более 966 миллионов рублей.

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Напомним, режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, ранее снявший такие комедии как «День радио» и «О чем говорят мужчины». Кроме Сергея Гармаша роли в фильме исполнили Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и другие.

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