Друзья слили видео: Максим Виторган и Нино Нинидзе воссоединились в новогоднюю ночь – заткнули сплетникам рты

Сообщения о том, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались, появлялись на новостных лентах весной минувшего года. Но либо это были слухи, либо пара, действительно, переживала непростой период, после которого воссоединилась.

Так или иначе, а Новый год Максим Виторган и Нино Нинидзе встречали вместе в теплой дружеской компании. Знакомая звездной пары поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела Максима Виторгана и Нино Нинидзе.

Оба выглядели вполне счастливыми. В компании был известный музыкант - Шура из группы «Би-2». Нино Нинидзе пела вместе с ним хиты коллектива.

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