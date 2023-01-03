«На то, что я хочу, не хватит»: Яна Рудковская высказалась о щедром подарке мужа в миллион рублей

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Поздравила Яну Рудковскую аплодисментами и многотысячная арена, где проходило ледовое шоу «Снегурочка». В нем, кстати, задействовано 146 человек - это мировой рекорд.

В вип-партере вместе с Яной Рудковской находился старший сын Николай Батурин. А средний сын Александр Плющенко принимал участие в шоу «Снегурочка», Саша выступал в паре с Александрой Трусовой. После шоу семья Плющенко отправилась в ресторан, отмечать день рождения Яны Рудковской.

По материалам kp.ru.