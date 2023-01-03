Кожа да кости: бывшая жена Бориса Грачевского даже в новогодние праздники продолжила терять вес

Бывшая супруга покойного худрука юмористического киножурнала «Ералаш» Анна Грачевская являет собой живой пример той самой «ведьмы», которая ест все, что хочет, и при этом худеет. 3 января она вновь доказала это своим подписчикам, опубликовав свежую фотографию в купальнике.

«После майонезно-шоколадных ударов я ушла в минус. Все не как у людей», - написала под снимком Анна, поражающая своей худобой.

Она пояснила, что проверяет свою форму перед отпуском.

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