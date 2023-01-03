Уже больше мамы: Феофилактова удивила снимком с 10-летним сыном от Гусева– Даниэль заметно подрос

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит сына от этого брака. Даниэлю в декабре 2022 года исполнилось уже десять лет. И он довольно заметно вырос за последнее время.
В микроблоге Евгения Феофилактова поделилась совместным снимком с Даниэлем, который был сделан во время посещения ими одного из столичных ресторанов в новогодние праздники.
В кадре Даниэль выглядит крупнее своей хрупкой мамы.
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Евгения Феофилактова с сыном Даниэлем. Фото: соцсети
«Пусть в наступившем году у вас будет огромное количество объятий, чтобы родные и близкие были рядом как можно чаще. Пусть в доме будут мир, забота, поддержка, взаимопонимание, радость и счастье! Желаю, чтобы весь год был сказочно удачным и сказочно счастливым!» - пожелала под снимком Евгения Феофилактова своим поклонникам.