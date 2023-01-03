Уже больше мамы: Феофилактова удивила снимком с 10-летним сыном от Гусева– Даниэль заметно подрос

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит сына от этого брака. Даниэлю в декабре 2022 года исполнилось уже десять лет. И он довольно заметно вырос за последнее время.

В микроблоге Евгения Феофилактова поделилась совместным снимком с Даниэлем, который был сделан во время посещения ими одного из столичных ресторанов в новогодние праздники.

В кадре Даниэль выглядит крупнее своей хрупкой мамы.

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