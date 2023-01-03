«Я туда как на дачу»: Анастасия Волочкова вновь улетает на Мальдивы

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова завершила свои новогодние выступления и готовится уйти на заслуженный отдых. Она сообщила своим подписчикам, что уже сегодня, 3 января, вылетает на Мальдивы.

«Завтра я буду уже там! В моем любимом райском месте! Мальдивы. Я туда, как на дачу. Я заслужила, согласитесь?» - написала Анастасия под фотографией, на которой она в балетной пачке лежит на пляже.

Подписчики звезды в комментариях отметили, что «как на дачу» - это громко сказано, ведь в прошлый раз балерина была на Мальдивских островах аж год назад. Впрочем, учитывая насыщенный график Волочковой, время для нее наверняка летит незаметно.

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