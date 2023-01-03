Михалкова в шелковом белье похвасталась зазывными округлостями: прозрачность завораживает (фото)

Михалкова в шелковом белье похвасталась зазывными округлостями: прозрачность завораживает (фото)

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса в свои 39 лет сохранила хрупкость юной девы.

Юлия Михалкова устроила очередную чарующую фотосессию. 39-летняя артистка облачилась в шелковое белье с корсетом и пеньюаром, продемонстрировав достоинства своей фигуры.

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Красавица смогла блеснуть тонкой талией, роскошной линией декольте и стройной шеей. А ее округлости просто заворожили подписчиков.

Михалкова опубликовала знойный кадр во «ВКонтакте», получив в ответ массу восторженных комментариев от пользователей.

Михалкова в шелковом белье похвасталась зазывными округлостями. Фото: vk.com/mihalkova.julia

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