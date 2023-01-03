Юдашкин отметился на променаде с дочкой, женой и зятем: арабский вечер в кругу семьи (фото)

Россияне искренне порадовались, когда кутюрье Валентин Юдашкин стал появляться на светских вечерах в Москве. Ведь всего несколько месяцев назад он прекратил выходить на публику, а на кадрах в соцсетях выглядел не лучшим образом.

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Сейчас, похоже, модельер пошел на поправку и даже позволил себе заграничный отпуск в компании жены Марины, дочки Галины и зятя Петра Максакова.

Всей семьей они улетели в Дубай, где счастливо проводят время в местных заведениях и на прогулках. Во время такого променада в компании родственников Юдашкина и запечатлели для соцсетей. В кадре кутюрье и его родственники появляются в фэмили-луке в стиле кэжуал.