Валя Карнавал бесстыдно показала чресла и «нижнюю пушистость»: проказница перед зеркалом (фото)

Валя Карнавал активно сейчас готовится к свадьбе со Сашей Стоуном. Блогеры всем и везде рассказывают, что скоро поженятся, но при этом не раскрывают даты торжества.

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Тем не менее, Валя Карнавал, как и многие невесты, взялась за свою внешность перед походом в ЗАГС. Она сильно похудела. Изменила цвет волос и как-то изменилась в лице. Не исключено, что из-за потери веса, хотя скептики сплетничают разное.

Как это часто бывает с девушками, которые потеряли лишние объемы, Валя Карнавал стала носить максимально облегающие наряды. Снимком в одном из таких тиктокерша поделилась в личном блоге.

На фото невеста Стоуна предстает в костюмчике, который сильно утягивает ее плоть и чресла. Длина юбочки с пушком внизу при этом экстремальна.