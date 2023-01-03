Седой Юдашкин был замечен в Дубае с модницей-женой: всегда ходят за ручку (фото)

Валентин Юдашкин в настоящее время пошел на поправку и отлично выглядит. Впервые за долгое время он решился на дальнее путешествие в компании жены Марины Юдашкиной.

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Звездная пара отправилась на Новый год в Дубай. Туда же прилетела дочь модельера Галина с мужем и детьми.

Кутюрье запечатлелся на улицах Дубая с супругой, которая, как всегда, выглядела молодо и элегантно, облачившись в светлые джинсы, которые подчеркивали ее фигуру. Пара по традиции трогательно держала другу друга за руки.