Седой Юдашкин был замечен в Дубае с модницей-женой: всегда ходят за ручку (фото)

Седой Юдашкин был замечен в Дубае с модницей-женой: всегда ходят за ручку

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Российский кутюрье прилетел в Эмираты со своими близкими.

Валентин Юдашкин в настоящее время пошел на поправку и отлично выглядит. Впервые за долгое время он решился на дальнее путешествие в компании жены Марины Юдашкиной.

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Звездная пара отправилась на Новый год в Дубай. Туда же прилетела дочь модельера Галина с мужем и детьми.

Кутюрье запечатлелся на улицах Дубая с супругой, которая, как всегда, выглядела молодо и элегантно, облачившись в светлые джинсы, которые подчеркивали ее фигуру. Пара по традиции трогательно держала другу друга за руки.

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