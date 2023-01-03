Песни Валерия Меладзе потребовали отменить в России

Валерий Меладзе снова оскандалился. На концерте в Дубае певец открыто высказался в поддержку Украины. И теперь поклонники требуют признать его иноагентом, а также снять с российского эфира все его песни.

Фонд защиты национального исторического наследия уже готовит соответствующее обращение в Минкульт и Минюст РФ.