Жесткие порядки: как сейчас выглядит дочь Романа Абрамовича и Даши Жуковой

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Девочке - восемь лет.

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова выложила в соцсети фото их совместной дочери - восьмилетней Леи. Девочка отпраздновала вместе с мамой Новый год в Нью-Йорке.

Лея учится в США в частной школе с очень жесткими порядками. Но звездная мама считает, что это пойдет ей только на пользу.

Пользователи Сети заметили, что Лея очень похожа на папу.

Фото: соцсети

После развода Даша и Роман сохранили дружеские отношения и смогли разделить опеку над детьми. Также у них сохраняется совместный проект - музей современного искусства «Гараж» в Москве.

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