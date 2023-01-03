Жесткие порядки: как сейчас выглядит дочь Романа Абрамовича и Даши Жуковой

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова выложила в соцсети фото их совместной дочери - восьмилетней Леи. Девочка отпраздновала вместе с мамой Новый год в Нью-Йорке.
Лея учится в США в частной школе с очень жесткими порядками. Но звездная мама считает, что это пойдет ей только на пользу.
Пользователи Сети заметили, что Лея очень похожа на папу.
Фото: соцсети
После развода Даша и Роман сохранили дружеские отношения и смогли разделить опеку над детьми. Также у них сохраняется совместный проект - музей современного искусства «Гараж» в Москве.
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