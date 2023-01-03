Жесткие порядки: как сейчас выглядит дочь Романа Абрамовича и Даши Жуковой

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова выложила в соцсети фото их совместной дочери - восьмилетней Леи. Девочка отпраздновала вместе с мамой Новый год в Нью-Йорке.

Лея учится в США в частной школе с очень жесткими порядками. Но звездная мама считает, что это пойдет ей только на пользу.

Пользователи Сети заметили, что Лея очень похожа на папу.