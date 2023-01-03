Севастьянова сверкнула задорным передком на людях: «межножье» бесстыдно раскрыто (фото)

Каролина Севастьянова нарушила одно из правил моды, которое пытались донести до публики ведущие шоу «Модный приговор» Александр Васильев и Эвелина Хромченко.

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Они не раз повторяли на Первом канале, что лобковую зону нельзя обтягивать, ее необходимо прикрывать, если одежда носит утягивающий характер. Иначе это просто неприлично.

Однако Севастьянова так гордится своей хрупкой фигурой, что не может отказать себе в удовольствии лишний раз подчеркнуть ее.

Она выставила в Сеть селфи в кожаных леггинсах, показывая свой передок и «межножье» во всей красе.