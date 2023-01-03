Мыльные пузыри, толпа гостей и изумрудное платье: внучке Валерии устроили роскошный праздник

В честь дня рождения внучки певицы Валерии Арсений и Лиана Шульгины устроили вечеринку.
Младший сын Валерии вместе с возлюбленной заказали аниматоров, нарядили именинницу в платье цвета изумруда и вынесли ей умилительный торт в первый день 2023 года.
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Напомним, что Селин Шульгина родилась почти сразу после боя курантов два года назад. Недавно мама девочки вспомнила свои роды и делилась впечатлениями со своими поклонниками.
В 2023 году семья исполнительницы Валерии вместе с друзьями собрались для поздравления Селин с днем рождения.
Селин Шульгина с тетей Шеной. Фото: соцсети
К слову, родители Селин устроили ей праздник стиле «Дисней». У маленькой принцессы были аниматоры в виде Микки Мауса и Минни Маус. А свой роскошный праздничный торт Селин попробовала первая.
Именинница на руках у тети без помощи рук откусила лакомый десерт.