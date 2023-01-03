Мыльные пузыри, толпа гостей и изумрудное платье: внучке Валерии устроили роскошный праздник

В честь дня рождения внучки певицы Валерии Арсений и Лиана Шульгины устроили вечеринку.

Младший сын Валерии вместе с возлюбленной заказали аниматоров, нарядили именинницу в платье цвета изумруда и вынесли ей умилительный торт в первый день 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Селин Шульгина родилась почти сразу после боя курантов два года назад. Недавно мама девочки вспомнила свои роды и делилась впечатлениями со своими поклонниками.

В 2023 году семья исполнительницы Валерии вместе с друзьями собрались для поздравления Селин с днем рождения.