Мыльные пузыри, толпа гостей и изумрудное платье: внучке Валерии устроили роскошный праздник

Лиана и Арсений Шульгины с дочкой

Лиана и Арсений Шульгины с дочкой. Фото: соцсети 

Малышке Селин исполнилось два года.

В честь дня рождения внучки певицы Валерии Арсений и Лиана Шульгины устроили вечеринку.

Младший сын Валерии вместе с возлюбленной заказали аниматоров, нарядили именинницу в платье цвета изумруда и вынесли ей умилительный торт в первый день 2023 года.

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Напомним, что Селин Шульгина родилась почти сразу после боя курантов два года назад. Недавно мама девочки вспомнила свои роды и делилась впечатлениями со своими поклонниками. 

В 2023 году семья исполнительницы Валерии вместе с друзьями собрались для поздравления Селин с днем рождения.

Селин Шульгина с тетей Шеной. Фото: соцсети 

К слову, родители Селин устроили ей праздник стиле «Дисней». У маленькой принцессы были аниматоры в виде Микки Мауса и Минни Маус. А свой роскошный праздничный торт Селин попробовала первая.

Именинница на руках у тети без помощи рук откусила лакомый десерт.

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