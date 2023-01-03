«Обосратушки-перепрятушки»: Поплавская жестко прошлась по трусливому поступку Меладзе в Дубае

Накануне в Сеть просочилось видео, на котором Валерий Меладзе во время вечеринки в Дубае по просьбе фаната славит Украину и восхищается ее доблестью. Однако делает это грузинский певец шепотом, убрав в сторону микрофон, хотя поклонник просит произнести речь именно на публику.

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Яна Поплавская, увидев эти кадры, негодовала. В личном блоге она вспомнила, что Валерий Меладзе является народным артистом Чечни и заслуженным артистом России.