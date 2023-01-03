Екатерина Варнава шокировала поклонников стрижкой «под мальчика»

Актриса Екатерина Варнава удивила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Она опубликовала в соцсети видео, на котором вместо ее шикарных локонов люди увидели короткую стрижку и невзрачный цвет волос.
Но Катя сразу же пояснила, что это все не по-настоящему.
«Вот такая интересная стрижка. Могла бы быть. Но это паричок», - призналась она.
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Варнава также продемонстрировала подписчикам странные танцы в своем исполнении. Она танцевала, одетая в халат нараспашку, белую футболку и спортивные штаны.
На фото, опубликованном сразу после этого видео, красовались Александр Гудков и Никита Кукушкин в костюмах чертей.