Екатерина Варнава шокировала поклонников стрижкой «под мальчика»

Актриса Екатерина Варнава удивила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Она опубликовала в соцсети видео, на котором вместо ее шикарных локонов люди увидели короткую стрижку и невзрачный цвет волос.

Но Катя сразу же пояснила, что это все не по-настоящему.

«Вот такая интересная стрижка. Могла бы быть. Но это паричок», - призналась она.

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