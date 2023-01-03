Бюстгальтер, яркий маникюр и томный взгляд: Ольга Серябкина оголилась в Дубае

Для многих российских артистов новогодние праздники - самое рабочая пора. Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина не является исключением, и в эти дни она активно выступает с концертами.

Вечером 2 января Ольга вышла на сцену в Дубае. Девушка призналась, что очень любит свою работу в том числе за то, что она дает возможность проснуться утром в другой стране и, выйдя на балкон, увидеть море с пальмами.

После концерта Ольга опубликовала несколько фото из отеля. На снимках певица скинула с плеч черную куртку и осталась в одном бюстгальтере.

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