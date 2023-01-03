«Прошу меня простить»: Анфиса Чехова вывалила выдающийся бюст из кружевного белья

Актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками свежим фото из отпуска. Знаменитость облачила сочные формы в кружево.

При этом Анфиса отметила, что подробного рассказа о путешествии в Мексику не будет. Так как она устала и хочет устроить детокс от телефона.

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«У меня плохая новость для тех, кто ждет моих репортажей из Мексики. Больше всего на свете я хочу отдохнуть от телефона. Так что в stories я выходить не планирую. Прошу меня простить и понять», – заявила в социальных сетях Чехова.

При этом Анфиса поделилась кадром с пляжа. Она сфотографировалась в синем бюстгальтере. Кружевное белье красиво подчеркнуло эффектную грудь Чеховой.