«Последний этап»: Ксения Собчак находится в полном отчаянии

Бывшая жена Максима Виторгана – Ксения Собчак – заявила о своем ужасном состоянии.

Собчак в трудные времена обратилась к астрологии. Знаменитость прочитала гороскоп на 2023 год и пришла в ужас. Собчак отметила, что находится на последней ступени отчаяния.

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