«Последний этап»: Ксения Собчак находится в полном отчаянии

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети 

Телеведущая прочитала гороскоп на 2023 год.

Бывшая жена Максима Виторгана – Ксения Собчак – заявила о своем ужасном состоянии.

Собчак в трудные времена обратилась к астрологии. Знаменитость прочитала гороскоп на 2023 год и пришла в ужас. Собчак отметила, что находится на последней ступени отчаяния.

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«Почитала про год Кролика гороскоп. Это уже последний этап отчаяния, я считаю», – написала Ксения в своем микроблоге.

Напомним, ранее шаманка предсказала непростой год для пяти знаков зодиака. 

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