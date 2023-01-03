«Последний этап»: Ксения Собчак находится в полном отчаянии

Бывшая жена Максима Виторгана – Ксения Собчак – заявила о своем ужасном состоянии.
Собчак в трудные времена обратилась к астрологии. Знаменитость прочитала гороскоп на 2023 год и пришла в ужас. Собчак отметила, что находится на последней ступени отчаяния.
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«Почитала про год Кролика гороскоп. Это уже последний этап отчаяния, я считаю», – написала Ксения в своем микроблоге.
Напомним, ранее шаманка предсказала непростой год для пяти знаков зодиака.