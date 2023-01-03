Водонаева призналась, что на протяжении четырех лет после развода была любовницей первого мужа

Телеведущая и модель Алена Водонаева, отвечая на вопросы своих подписчиков, не постеснялась прокомментировать одну весьма интересную тему.
«После развода с мужем остались любовниками. Как считаете, это вообще нормально?» - спросила ее девушка.
Оказалось, что Алена не считает это аморальным.
«Нормально все, что вам нормально и что не нарушает УК РФ. Мы почти четыре года еще были (с первым)», - призналась Водонаева.
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Напомним, что первым супругом Алены Водонаевой был бизнесмен Алексей Малакеев. Они были женаты недолго - с 2009 по 2011 год. За это время у телеведущей родился сын Богдан.