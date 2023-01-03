Дорогая женщина: Настасья Самбурская прикрыла свой «орех» сумкой известного бренда

Артистка Настасья Самбурская запечатлелась с голыми ягодицами в номере своего отеля. К слову, звезда прикрыла пикантные места огромной сумкой Yves Saint Laurent.

Самбурская несколько лет тренируется в зале и дома. Настасья обладает спортивным телом и сочными формами, которыми восторгаются ее поклонники. Именно их в очередной раз порадовала актриса на отдыхе в Дубае.

Самбурская отправилась в отпуск вместе с актрисой Натальей Рудовой. Подруга сделала Настасье откровенный снимок.