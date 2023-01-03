Дорогая женщина: Настасья Самбурская прикрыла свой «орех» сумкой известного бренда

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети 

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» отдыхает с подругами в Дубае. Там знаменитость и сделала провокационный снимок.

Артистка Настасья Самбурская запечатлелась с голыми ягодицами в номере своего отеля. К слову, звезда прикрыла пикантные места огромной сумкой Yves Saint Laurent.

Самбурская несколько лет тренируется в зале и дома. Настасья обладает спортивным телом и сочными формами, которыми восторгаются ее поклонники. Именно их в очередной раз порадовала актриса на отдыхе в Дубае.

Самбурская отправилась в отпуск вместе с актрисой Натальей Рудовой. Подруга сделала Настасье откровенный снимок.

Настасья Самбурская в откровенном образе. Фото: соцсети 

Самбурская позировала, надев кудрявый парик и туфли на высоком каблуке. Вместо платья Настасья использовала сумку-шопер.

Напомним, ранее подруга Настасьи Самбурской – Наталья Рудова – похвасталась фигурой в микрокупальнике. 

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