Дорогая женщина: Настасья Самбурская прикрыла свой «орех» сумкой известного бренда

Артистка Настасья Самбурская запечатлелась с голыми ягодицами в номере своего отеля. К слову, звезда прикрыла пикантные места огромной сумкой Yves Saint Laurent.
Самбурская несколько лет тренируется в зале и дома. Настасья обладает спортивным телом и сочными формами, которыми восторгаются ее поклонники. Именно их в очередной раз порадовала актриса на отдыхе в Дубае.
Самбурская отправилась в отпуск вместе с актрисой Натальей Рудовой. Подруга сделала Настасье откровенный снимок.
Настасья Самбурская в откровенном образе. Фото: соцсети
Самбурская позировала, надев кудрявый парик и туфли на высоком каблуке. Вместо платья Настасья использовала сумку-шопер.
Напомним, ранее подруга Настасьи Самбурской – Наталья Рудова – похвасталась фигурой в микрокупальнике.