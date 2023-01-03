«После меня хотят чего-нибудь попроще»: Бородина подколола молодую пассию экс-супруга

Известная телеведущая Ксения Бородина и ее второй муж Курбан Омаров оформили развод в августе 2021 года. Но остаться хорошими друзьями, как многие разведенные супруги, они не смогли.

Ксения, целиком посвятившая себя работе и воспитанию дочерей, в свободное время не упускает возможности кинуть камень в огород бывшего мужа или посмеяться над его новой девушкой Валерией - симпатичной блондинкой, которая младше его аж на 20 лет.

На днях Бородина опубликовала в соцсети картинку с надписью: «Мои бывшие после разрыва со мной никогда не начинали отношения с кем-нибудь красивым, умным или амбициозным. После меня хотят чего-нибудь попроще».

«Sorry», - написала Ксения под картинкой, намекнув на то, что в их случае было именно так.

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