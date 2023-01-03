Второго сезона не будет: мистический сериал «1899» от Netflix решили не продлевать

Сериал «1899», ставший одной из самых обсуждаемых премьер Netflix последних месяцев, не будет продлен на второй сезон. Об этом сообщили зрителям шоураннеры Баран бо Одар и Янтье Фризе.

«Нам бы очень хотелось завершить это невероятное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы сделали с «Тьмой». Но иногда все идет не так, как вы планировали. Такова жизнь», - заявили создатели сериала.

Сериал удивил зрителя «салатом», составленным из множества загадочных историй, и его рейтинги оказались предсказуемо высокими: 7.2 на «Кинопоиске» и 7.5 на IMDb.

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