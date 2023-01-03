Волочкова рассказала о предательстве, которое пережили она и Юрий Григорович

Известному советскому и российскому хореографу, балетмейстеру Юрий Григоровичу 2 января исполнилось 96 лет. Его ученица Анастасия Волочкова не забыла и приехала поздравить артиста с этой солидной датой.
Григорович, которого Волочкова называет мэтром своей творческой жизни, по ее словам, был счастлив вниманию. Он рад тому, что ученица каждый год приезжает его навестить.
«Так душевно пообщались! Столько вспомнили! И ведь именно он вернул меня в Россию из Лондона, куда я была вынуждена уехать по причине травли меня в Большом театре. Мир изменился и приоритеты уже не те…» - написала Волочкова.
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Волочкова поздравила Григоровича с 96-летием. Фото: соцсети
Балерина призвала всех, несмотря ни на что, оставаться людьми. И вспомнила, что и ей, и Юрию Николаевичу пришлось многое пережить.
«Столько предательства, сколько и он и я прошли в этой жизни мало не покажется никому!» - призналась она.