«Обратного пути нет»: уехавший в Израиль Анатолий Белый окончательно порвал связи с Россией

Актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый в прошлом году примкнул к той части своих коллег, которые приняли решение покинуть Россию на фоне событий в мире.
Вместе со своей семьей Анатолий Белый обосновался в Израиле, где уже давно живут его родные. Сейчас актер Анатолий Белый пытается начать все заново в другой стране. В соцсети он дал понять, что новая жизнь складывается непросто, но обратного пути, по словам Анатолия Белого, у него нет.
«Новое — это в любом случае лучше, чем то, что было, да? Ну так устроен мозг. Пусть так и будет. Жизнь разделилась на до и после, обратного пути нет. Зло очень сильное. А добро победит. Значит, надо делать все возможное, чтобы было лучше. С Новым годом!»
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, ранее Анатолий Белый сетовал на то, что из-за его отъезда от него отвернулись многие друзья, даже те, кого он считал самыми близкими, почти родными людьми.