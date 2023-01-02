«Обратного пути нет»: уехавший в Израиль Анатолий Белый окончательно порвал связи с Россией

Актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый в прошлом году примкнул к той части своих коллег, которые приняли решение покинуть Россию на фоне событий в мире.

Вместе со своей семьей Анатолий Белый обосновался в Израиле, где уже давно живут его родные. Сейчас актер Анатолий Белый пытается начать все заново в другой стране. В соцсети он дал понять, что новая жизнь складывается непросто, но обратного пути, по словам Анатолия Белого, у него нет.