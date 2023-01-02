Акцент на талии: Юлия Проскурякова в серебристом брючном костюме подчеркнула фигуру – такая стройная

Молодая жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова за праздничные дни успела продемонстрировать несколько сногсшибательных нарядов. Звездная пара ходила в гости, и Юлия Проскурякова всякий раз выглядела эффектно, собирая комплименты поклонников.
Платья, которые демонстрировала Юлия Проскурякова, подчеркивали ее стройную фигурку. На этот раз жена Игоря Николаева облачилась в серебристый брючный костюм с приталенным жакетом.
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Наряд подчеркнул стройность Юлии Проскуряковой и ее плавные изгибы.
Юлия Проскурякова в брючном костюме. Фото: соцсети
«Замечательный вечер в кругу друзей. 2 января, продолжаем Новый год!» - подписала снимок в микроблоге Юлия Проскурякова.