Тылы обтянула знатно: Каролина Севастьянова показала, чем ее щедро наградила природа – фигура редкой красоты

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова - одна из многих девушек, которыми хочется любоваться.

Естественно, спортсменка об этом прекрасно осведомлена. Каролина Севастьянова в микроблоге часто делится снимками, которые доказывают, что она обладает совершенными формами.

На этот раз Каролина Севастьянова позировала в роскошном платье изумрудного оттенка, подчеркнувшем ее фигуру.

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