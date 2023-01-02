Тылы обтянула знатно: Каролина Севастьянова показала, чем ее щедро наградила природа – фигура редкой красоты

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова - одна из многих девушек, которыми хочется любоваться.
Естественно, спортсменка об этом прекрасно осведомлена. Каролина Севастьянова в микроблоге часто делится снимками, которые доказывают, что она обладает совершенными формами.
На этот раз Каролина Севастьянова позировала в роскошном платье изумрудного оттенка, подчеркнувшем ее фигуру.
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Наряд очень туго обтянул бедра и живот Каролины Севастьяновой, демонстрируя ее редкой красоты фигуру - тонкую талию, пышную грудь и выдающиеся тылы.
Каролина Севастьянова в платье в обтяг. Фото: соцсети