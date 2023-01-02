Тяжелое колье, хвостик на макушке, яркий маникюр: кокетливая Пугачева в «цыплячьей» шубке показалась на публике

Певица Алла Пугачева записала видео, которое адресовала своим близким. Но каким-то образом ролик попал в Сеть, и теперь все могут лицезреть, как Примадонна выглядит в Израиле.

В кадре Алла Борисовна предстала с прической, которая ей очень идет. Часть волос она собрала в хвостик на макушке, а оставшиеся распустила по плечам. На руках у Аллы Пугачевой яркий маникюр, шею украшает массивное колье. А сама Примадонна кутается в «цыплячью» шубку - пушистую меховую курточку желтого цвета.

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