Тяжелое колье, хвостик на макушке, яркий маникюр: кокетливая Пугачева в «цыплячьей» шубке показалась на публике

Певица Алла Пугачева записала видео, которое адресовала своим близким. Но каким-то образом ролик попал в Сеть, и теперь все могут лицезреть, как Примадонна выглядит в Израиле.
В кадре Алла Борисовна предстала с прической, которая ей очень идет. Часть волос она собрала в хвостик на макушке, а оставшиеся распустила по плечам. На руках у Аллы Пугачевой яркий маникюр, шею украшает массивное колье. А сама Примадонна кутается в «цыплячью» шубку - пушистую меховую курточку желтого цвета.
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В кадре Алла Пугачева призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой.
«В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», - высказалась Алла Пугачева.
Алла Пугачева в желтой шубке. Фото: скрин соцсети