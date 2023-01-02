«Варшавер сводит счеты»: Стас Садальский высказался об увольнении Александры Захаровой из «Ленкома»

Скандал, разразившийся в «Ленкоме», стал одним из самых заметных событий в театральной жизни Москвы. В результате из труппы театра была уволена дочь покойного режиссера Марка Захарова Александра Захарова. Таково решение нынешнего руководителя «Ленкома» Марка Варшавера.
В числе поддержавших актрису Александру Захарову после увольнения был известный актер Стас Садальский. По его версии, она стала жертвой интриг и сведения счетов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Я ей сказал: «Саша, так будет не всегда. Но сейчас вот такая жизнь». Она шикарная актриса. Ее убрали из «Женитьбы». Варшавер сводит счеты. Чтобы ни было... Вот вы сегодня популярны, все хотят к вам на программу, Вячеслав Манучаров, но так будет не всегда», - высказался Стас Садальский.
Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
Стас Садальский Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин Youtube.com