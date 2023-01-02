«Варшавер сводит счеты»: Стас Садальский высказался об увольнении Александры Захаровой из «Ленкома»

Скандал, разразившийся в «Ленкоме», стал одним из самых заметных событий в театральной жизни Москвы. В результате из труппы театра была уволена дочь покойного режиссера Марка Захарова Александра Захарова. Таково решение нынешнего руководителя «Ленкома» Марка Варшавера.

В числе поддержавших актрису Александру Захарову после увольнения был известный актер Стас Садальский. По его версии, она стала жертвой интриг и сведения счетов.

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