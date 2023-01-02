«Спаси, бог»: в Сеть слили тайное видеообращение Аллы Пугачевой к друзьям

В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева, кутаясь у пушистую шубку цыплячьего оттенка, рассуждает о счастье.
«В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», - сказала в кадре Алле Борисовна.
По некоторым данным, это видео Аллы Пугачевой предназначено для узкого круга ее близких и друзей. Но каким-то образом короткий ролик стал достоянием общественности.
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Якобы это видео Алла Пугачева разослала по почте друзьям и близким в ответ на их многочисленные поздравления с Рождеством и Новым годом. А сопровождалось оно заголовком «СПАСИБОГ».
По материалам mk.ru.